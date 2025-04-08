На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску для легковиків: графік роботи
Сьогодні, 8 квітня, у Закарпатській області розпочав роботу пункт пропуску до Угорщини "Велика Паладь – Надьгодош"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що о 14:30 українські прикордонники оформили перший транспортний засіб, який перетнув кордон в Угорщину. Пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн.
"Працюватиме він у денний час з 08 до 19 години кожного дня (з 07 до 18 за центральноєвропейським часом). Орієнтовна пропускна спроможність пункту пропуску: 200 легкових авто та 600 пасажирів на добу", – заявили в ДПСУ.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Сенегалу, який намагався втекти на велосипеді з Угорщини.
На Закарпатті врятували двох чоловіків, які 8 днів блукали в КарпатахВсі новини »
08 квітня 2025, 02:18У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон
07 квітня 2025, 16:28На Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії
04 квітня 2025, 17:05
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
ГУР відбило масштабну кібератаку з Росії та Китаю
08 квітня 2025, 21:00На Черкащині чоловік привласнив пожертву на ЗСУ
08 квітня 2025, 20:55Віддав автомат і сказав не чекати назад: судили військового, який двічі втік зі служби, бо йому не сподобались умови
08 квітня 2025, 20:25Обіцяли повернути сина додому: на Вінниччині адвокат і депутатка вимагали хабар з вдови військового
08 квітня 2025, 19:45Збитків на майже 20 млн грн: на Сумщині через недбалість судитимуть двох митників
08 квітня 2025, 19:30Їхав рятувати друга: на Харківщині росіяни вбили чоловіка дроном
08 квітня 2025, 19:10На Харківщині окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги: постраждала жінка
08 квітня 2025, 19:09Температура в Україні завтра опуститься до -5 градусів
08 квітня 2025, 18:58В елітному ЖК Києва горіло авто: поліція знайшла винуватця
08 квітня 2025, 18:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »