На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску для легковиків: графік роботи

фото: ДПСУ

Сьогодні, 8 квітня, у Закарпатській області розпочав роботу пункт пропуску до Угорщини "Велика Паладь – Надьгодош"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що о 14:30 українські прикордонники оформили перший транспортний засіб, який перетнув кордон в Угорщину. Пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн.

"Працюватиме він у денний час з 08 до 19 години кожного дня (з 07 до 18 за центральноєвропейським часом). Орієнтовна пропускна спроможність пункту пропуску: 200 легкових авто та 600 пасажирів на добу", – заявили в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Сенегалу, який намагався втекти на велосипеді з Угорщини.