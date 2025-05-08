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08 травня 2025, 11:49

На Волині обмежено рух транспорту на одному із пунктів пропуску

08 травня 2025, 11:49
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фото: ДПСУ
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Прикордонники зробили попередження для громадян, які планують закордонні поїздки через пункт пропуску «Устилуг - Зосин»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" з польського боку тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг", - йдеться у повідомленні.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.

У зв’язку з цим можливе сповільнення руху та накопичення транспортних засобів перед цим пунктом пропуску.

"Просимо громадян врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші маршрути руху", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Волині засудили волонтера, який "допомагав" ухилянтам тікати за кордон.

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Волинська область Волинь Пункти пропуску ДПСУ кордон
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