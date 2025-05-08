На Буковині прикордонники затримали "екстремальних туристів" з Харківщини

фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох нелегальних туристів у Верховинському районі Івано-Франківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як зазначається, порушники спланували складний та небезпечний маршрут Карпатськими перевалами до українсько-румунського кордону, але натрапили на фотопастку.

"На перехоплення висунулася група реагування відділу прикордонної служби "Шибени", яка відшукала та затримала чоловіків з наплічниками, що неспішно підіймалися гірським схилом", - йдеться у повідомленні.

Порушниками виявилися жителі Харківської області - 1983 та 1991 років народження. Вони намагались незаконно потрапити до Румунії. Тепер їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались втекти до Молдови на велосипедах.