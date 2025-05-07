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07 травня 2025, 14:12

Зухвалий грабіж у центрі Дрогобича: поліція затримала нападників

07 травня 2025, 14:12
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фото: з відкритих джерел
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У центрі Дрогобича пограбували пенсіонера. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваних

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 6 травня на вулиці Шолом-Алейхема.

До поліції надійшло повідомлення від 68-річного жителя одного з сіл Самбірського району про те, що невідомі особи пограбували його та втекли з місця події.

Правоохоронці швидко встановили місце перебування зловмисників та невдовзі затримали їх.Ними виявилися мешканці Дрогобича віком 16 і 25 років.

Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід.

Нагадаємо, на Волині винесли вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад. Один із потерпілих – неповнолітній.

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