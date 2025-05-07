12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 19:21

За хабар поліцейському жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі

07 травня 2025, 19:21
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Чоловік запропонував поліцейським гроші, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання у м. Борщів поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2109, яким керував житель Чортківського району. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським 500 доларів.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські склали на водія адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, в Тернополі фургон наїхав на тротуарі на 72-річну жінку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область нетверезий водій хабар ПДР
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
07 травня 2025, 12:48
На Тернопільщині 175 водіїв позбавили права керувати транспортними засобами
07 травня 2025, 12:31
На Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого
07 травня 2025, 11:29
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Задля відновлення рівноправ’я в Україні жінок можуть призвати на службу в армію
07 травня 2025, 19:09
У Сумській області ліквідували незаконну врізку у нафтопровід
07 травня 2025, 18:29
Теракт у Харкові та загибель проєктувальника БПЛА: у Міноборони зробили заяву
07 травня 2025, 18:27
Українські дрони завдали удару по ворогу на Харківщині
07 травня 2025, 18:21
На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина
07 травня 2025, 17:59
На Буковині біля кордону з Молдовою затримали 26-річного чоловіка в жіночому вбранні
07 травня 2025, 17:49
Працівник СТО вкрав авто і врізався в стовп
07 травня 2025, 17:43
Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Харківському напрямку
07 травня 2025, 17:38
На Полтавщині вантажівка зіткнулась з мотоциклом
07 травня 2025, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »