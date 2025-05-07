За хабар поліцейському жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі

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Чоловік запропонував поліцейським гроші, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання у м. Борщів поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2109, яким керував житель Чортківського району. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським 500 доларів.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські склали на водія адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, в Тернополі фургон наїхав на тротуарі на 72-річну жінку.