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30 квітня 2025, 23:55

У Києві заступниця керівника медзакладу вимагала хабар з пораненого військового

30 квітня 2025, 23:55
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У столиці будуть судити заступницю керівника медзакладу. Вона вимагала з ветерана гроші за підтвердження його інвалідності

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка вимагала хабар від військового для підтвердження групи інвалідності. Йдеться про заступницю керівника київського медичного закладу.

За даними слідства, чиновниця вимагала у 39-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності. Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати. Проте жінка почала вимагати за це 5 тисяч доларів США.

За ці гроші вона обіцяла видати направлення на проходження медогляду та вирішити питання з членами комісії щодо прийняття рішення про підтвердження інвалідності. У випадку відмови, як вона запевняла, хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності. Ветеран звернувся до правоохоронців. Тепер чиновниця постане перед судом.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили медиків, які робили фейкові довідки для військовозобов'язаних. З цими документами громадяни могли незаконно виїхати за кордон. Свої послуги медики оцінили в 5,5 тисячі доларів.

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