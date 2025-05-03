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На Волині призначили покарання жінці, яка стала працювати на РФ в окупованому Криму. Вона обійняла посаду "мировой судьи"

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині визнали винною 39-річну уродженку одного з сіл Камінь-Каширського району за колабораційну діяльність. Жінка зараз живе в окупованому Криму. Восени 2023 року вона зайняла посаду "мировой судьи" в незаконному судовому органі в Ялті.

Зрадниця забезпечувала виконання функцій представника окупаційної влади, докладала зусиль для її становлення та зміцнення, реалізовувала незаконну правову політику держави-агресора та здійснювала судочинство, ухвалюючи судові рішення.

Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, правоохоронних органах, підприємствах та організаціях держаної чи комунальної власності на 15 років і з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше заочно повідомили підозру 53-річному жителю Херсонської області. Він в окупантів обійняв посаду так званого "начальника департамента промышленности и торговли Херсонской области".