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На Волыни назначили наказание женщине, которая стала работать в РФ в оккупированном Крыму. Она заняла должность "мировой судьи"

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни признали виновной 39-летнюю уроженку одного из сел Камень-Каширского района коллаборационной деятельностью. Женщина сейчас живет в оккупированном Крыму. Осенью 2023 года она заняла должность мировой судьи в незаконном судебном органе в Ялте.

Предательница обеспечивала выполнение функций представителя оккупационных властей, прилагала усилия для ее становления и укрепления, реализовывала незаконную правовую политику государства-агрессора и осуществляла судопроизводство, принимая судебные решения.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с лишением права занимать должности в органах судебной власти, органах государственной власти и местного самоуправления, органах государственного управления и контроля, правоохранительных органах, предприятиях и организациях государственной или коммунальной собственности на 15 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее заочно сообщили подозрение 53-летнему жителю Херсонской области. Он у кафиров занял должность так называемого "начальника департамента промышленности и торговли Херсонской области".