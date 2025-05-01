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Правоохоронці ідентифікували російського військового, який увірвався в будинок місцевого жителя. Він та його "товариши" погрожували чоловіку зброєю

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці ідентифікували російського окупанта, який обіграв місцевого жителя під час захоплення Чугуївщини. Це військовослужбовець 9-го мотострілецького полку (військова частина №38838) 11-го армійського корпусу балтійського флоту військово-морських сил збройних сил РФ.

Влітку 2022 року, під час тимчасової окупації села Новий Бурлук Чугуївського району, він разом з іншими російськими військовими прибув на позашляховику до будинку місцевого жителя.

Фігурант незаконно проник у будинок. Росіяни також погрожували чоловіку автоматами, вимагаючи ключі від машини. Потерпілий, розуміючи реальність погроз, підкорився.

З першого разу їм не вдалось завести авто. Проте згодом окупанти повернулись і вкрали автомобіль, а також причіп. Завдана шкода на майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили колаборантів з Луганщини, які працювали на окупантів. Вони допомагали ворогу катувати українських військових.