Фото: Нацполіція

У Харкові викрили жінку, яка в соцмережах публікувала проросійські повідомлення. Вона також раділа російським обстрілам

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили фанатку РФ у Харкові. З 2023 року вона регулярно публікувала в проросійських пабліках онлайн коментарі, в яких прославляла військових країни-агресорки. Вона також писала, що молиться за них. Зокрема, жінка стверджувала, що Харків нібито чекає на так званих "освободителей".

Вона також раділа "прильотам" по своєму ж місті. Навіть коли сама писала, що її "ледве не знесло з балкона".

53-річній жінці оголосили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 25-річного безробітного, який в соцмережах ділився проросійськими поглядами. Зокрема, він називав українських військових "злочинцями".