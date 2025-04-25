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25 квітня 2025, 21:15

Молилась за окупантів: у Харкові викрили чергову фанатку РФ

25 квітня 2025, 21:15
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Фото: Нацполіція
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У Харкові викрили жінку, яка в соцмережах публікувала проросійські повідомлення. Вона також раділа російським обстрілам

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили фанатку РФ у Харкові. З 2023 року вона регулярно публікувала в проросійських пабліках онлайн коментарі, в яких прославляла військових країни-агресорки. Вона також писала, що молиться за них. Зокрема, жінка стверджувала, що Харків нібито чекає на так званих "освободителей".

Вона також раділа "прильотам" по своєму ж місті. Навіть коли сама писала, що її "ледве не знесло з балкона".

53-річній жінці оголосили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 25-річного безробітного, який в соцмережах ділився проросійськими поглядами. Зокрема, він називав українських військових "злочинцями".

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