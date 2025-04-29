Фото: прокуратура

Підозру отримали двоє чоловіків, які працювали на російські спецслужби. У Львові вони зробили підпал на залізниці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомили про підозру жителям Тернопільської та Запорізької областей. За даними правоохоронців, у березні цього року жителя Тернопільщини завербували росіяни, коли він шукав в інтернеті підробіток. Йому запропонували "роботу" з підпалами залізниці. Для цього він також залучив свого товариша з Запорізької області.

Разом вони у Львові підпалили об'єкт на залізниці. Потім вони зробили відео та відправили "звіт" російському куратору.

Нагадаємо, раніше на Харківщині 16-річна дівчина отримала підозру. Минулого року її викрили правоохоронці: неповнолітня на замовлення російських спецслужб підпалила два автомобілі ЗСУ.