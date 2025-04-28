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На Херсонщині викрили колаборанта. Він ще з 2022 року перейшов працювати на бік росіян

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Заочно повідомили про підозру 53-річному жителю Херсонської області. Влітку 2022 року він добровільно погодився на співпрацю з росіянами. У окупантів він обійняв посаду так званого "начальника департамента промышленности и торговли Херсонской области".

У його обов’язки входила організація та контроль роботи "департаменту". Зокрема, він займався доглядом за галуззю промисловості, торгівлі, громадського харчування, сфери побутових послуг на території Херсона з урахуванням вимог законодавства країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта. Він добровільно погодився працювати на лісництві для окупантів. Зрадник також активно пропагував російські наративи у соцмережах та виправдовував обстріли окупантами цивільних об’єктів.