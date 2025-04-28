12:08  28 квітня
На Одещині зіткнулися вантажівка та два легковики: рух трасою ускладнений
11:27  28 квітня
У Полтаві винесли вирок дівчині, яка вбила сестру ножем
06:35  28 квітня
З України намагалися вивезти колекцію старовинних монет
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2025, 16:35

Добровільно пішов на співпрацю з ворогом: у Херсонській області викрили чергового колаборанта

28 квітня 2025, 16:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині викрили колаборанта. Він ще з 2022 року перейшов працювати на бік росіян

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Заочно повідомили про підозру 53-річному жителю Херсонської області. Влітку 2022 року він добровільно погодився на співпрацю з росіянами. У окупантів він обійняв посаду так званого "начальника департамента промышленности и торговли Херсонской области".

У його обов’язки входила організація та контроль роботи "департаменту". Зокрема, він займався доглядом за галуззю промисловості, торгівлі, громадського харчування, сфери побутових послуг на території Херсона з урахуванням вимог законодавства країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта. Він добровільно погодився працювати на лісництві для окупантів. Зрадник також активно пропагував російські наративи у соцмережах та виправдовував обстріли окупантами цивільних об’єктів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
колаборант
На Харківщині судитимуть чоловіка, який займався колабораційною діяльністю в Ізюмському районі
11 квітня 2025, 17:20
На Херсонщині судитимуть чоловіка, який добровільно працював "інспектором охорони" під час російської окупації
31 березня 2025, 12:45
На Одещині колишню співробітницю правоохоронних органів засудили до 5 років тюрми за виправдовування російської агресії
24 березня 2025, 16:23
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Стало відомо, скільки ударних БпЛА збили Сили оборони від початку доби
28 квітня 2025, 17:55
У Дніпрі засудили чоловіка та жінку, які готували теракт на замовлення росіян
28 квітня 2025, 17:37
Нацгвардійці показали, як знищили укриття росіян на Донеччині
28 квітня 2025, 17:13
Розкрадання на укритті: в Києві підприємець отримав підозру
28 квітня 2025, 16:55
Жителя Хмельниччини ув’язнили за ухилення від призову
28 квітня 2025, 16:49
Житель Харківщини може сісти на 3 роки за незаконно спиляні 16 дерев
28 квітня 2025, 16:40
На Чернігівщині перекрили канал збуту боєприпасів
28 квітня 2025, 16:12
У Львівській області прикордонники здали майже 100 літрів крові
28 квітня 2025, 16:11
На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України
28 квітня 2025, 15:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Православна церква України
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »