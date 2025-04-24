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На Волині отримав вирок чоловік, який в п'яному стані спричинив ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

20-річного жителя Луцька визнали винним у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Йому призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п'ять років.

Сама аварія сталась восени 2024 року. П'яний подій був за кермом MAN. Він їхав автодорогою між селами Піддубці та Борохів Луцького району наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 65-річна жінка загинула на місці. На момент вчинення ДТП водій був позбавлений на рік права на керування транспортними засобами. Адже раніше він притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у п'яному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині постане перед судом водій, який спричинив смертельну аварію. Внаслідок ДТП загинула людина. На вирок водій чекає під домашнім арештом.