12:18  15 квітня
Розбірки з ножем: на Хмельниччині 18-річний юнак порізав трьох знайомих
11:51  15 квітня
"Контракт 18-24": кількість посад у програмі збільшили вдвічі
15:58  15 квітня
Літні канікули-2025: школярі відпочиватимуть менше, ніж зазвичай
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2025, 17:37

Їхав п'яний з несправними гальмами: на Рівненщині судитимуть водія за смертельну ДТП

15 квітня 2025, 17:37
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині постане перед судом водій, який спричинив смертельну аварію на автодорозі. За даними поліції, він був на той момент п'яний за кермом

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Перед судом постане 36-річний житель Рівненського району. У п'яному стані він керував авто з технічно несправною гальмівною та ходовою системами. Це призвело до смертельної аварії.

ДТП сталась у грудні минулого року на автодорозі "Устилуг-Луцьк-Рівне" поблизу села Зоря. Водій Renaut Laguna не вибрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з позашляховиком Suzuki Grand Vitara.

Внаслідок аварії пасажир легковика (45-річний чоловік) загинув. Ще один пасажир, а також обидва водія отримали травми. На суд 36-річний водій чекає під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області водій збив 6-річну дівчинку. За словами водія, дитина гралась на дорозі. Внаслідок аварії дівчинку госпіталізували з переломом ноги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП
На Полтавщині автобус зіткнувся з мотоциклом
15 квітня 2025, 01:40
Смертельна ДТП з двома загиблими на Волині: як покарали водія
14 квітня 2025, 18:20
На Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця ДТП
14 квітня 2025, 15:19
Всі новини »
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 36
15 квітня 2025, 19:10
Порошенко з трибуни Верховної Ради раптом заявив про тоталітарний режим
15 квітня 2025, 18:55
На Сумщині бійці "Сталевого Кордону" розбомбили техніку та позиції росіян
15 квітня 2025, 18:40
Хабар за вплив на рішення ВЛК: на Буковині затримали депутатку міської ради
15 квітня 2025, 18:05
Бусифікація та військові в рабстві: продовження мобілізації та воєнного стану влаштовує владу
15 квітня 2025, 17:35
На Харківщині обрали покарання поліцейському, який перейшов на бік окупантів
15 квітня 2025, 17:25
Сили оборони уразили пункт дислокації російської бригади, яка вдарила ракетами по Сумах
15 квітня 2025, 17:05
Війська РФ вдарили по передмісті Херсона: постраждав цивільний
15 квітня 2025, 16:40
Погрожували розправою: на Вінниччині чоловіки напали на поліцейських із сокирами та цеглою
15 квітня 2025, 16:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »