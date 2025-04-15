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На Рівненщині постане перед судом водій, який спричинив смертельну аварію на автодорозі. За даними поліції, він був на той момент п'яний за кермом

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Перед судом постане 36-річний житель Рівненського району. У п'яному стані він керував авто з технічно несправною гальмівною та ходовою системами. Це призвело до смертельної аварії.

ДТП сталась у грудні минулого року на автодорозі "Устилуг-Луцьк-Рівне" поблизу села Зоря. Водій Renaut Laguna не вибрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з позашляховиком Suzuki Grand Vitara.

Внаслідок аварії пасажир легковика (45-річний чоловік) загинув. Ще один пасажир, а також обидва водія отримали травми. На суд 36-річний водій чекає під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області водій збив 6-річну дівчинку. За словами водія, дитина гралась на дорозі. Внаслідок аварії дівчинку госпіталізували з переломом ноги.