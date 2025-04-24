На Одещині зіткнулися вантажівки: один із водіїв згорів живцем

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Смертельна ДТП трапилася 22 квітня в межах села Маяки Одеського району. Один водій загинув, другого керманича ушпиталили до лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 16:00 на трасі сполученням Одеса – Рені у вантажівки DAF зламалося колесо: 51-річний водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Після цього фура зіштовхнулася з вантажівкою Renault. За кермом другої автівки перебував 58-річний чоловік.

Внаслідок удару обидві фури злетіли в кювет.

"Вантажівка "DAF" спалахнула, на жаль, її керманич загинув. Водія другої вантажівки з численними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися легковик Kia Sportage та вантажівка MAN. В ДТП загинули три людини.