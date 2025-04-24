На Київщині легковик збив на смерть велосипедиста
ДТП сталася 22 квітня о 21:30 у селі Білогородка в Бучанському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 25-річний водій Nissan збив велосипедиста, який раптово виїхав на дорогу, рухаючись у попутному напрямку.
На жаль, від отриманих травм 21-річний велосипедист загинув до приїзду медиків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 23 квітня на Чернігівщині легковик врізався в дерево. Постраждала водійка та двоє маленьких дітей.
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