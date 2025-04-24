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ДТП сталася 22 квітня на вулиці Шевченка у Каневі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Mazda не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя та в'їхав у бетонну опору. Після цього легковик перекинувся.

В аварії постраждав 27-річний водій та двоє його пасажирів, чоловіки – 51 та 53 років. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, вранці 23 квітня на Чернігівщині легковик врізався в дерево. Постраждала водійка та двоє маленьких дітей.