На Черкащині Mazda в'їхала у бетонну опору та перекинулася: троє постраждалих
ДТП сталася 22 квітня на вулиці Шевченка у Каневі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто Mazda не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя та в'їхав у бетонну опору. Після цього легковик перекинувся.
В аварії постраждав 27-річний водій та двоє його пасажирів, чоловіки – 51 та 53 років. Їх госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, вранці 23 квітня на Чернігівщині легковик врізався в дерево. Постраждала водійка та двоє маленьких дітей.
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