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Правоохоронці оголосили про підозру міському голові на Волині. Йдеться про розкрадання бюджету на понад 6 мільйонів гривень

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру в розтраті понад 6 мільйонів гривень з бюджету при закупівлі авто для ЗСУ міському голові на Волині. За даними прокуратури, навесні 2023 року до міської ради надійшло клопотання від військових про закупку для їхніх потреб двох вантажних автомобілів.

Тоді чиновник змовився зі знайомим підприємцем, і реалізував закупівлі цих авто за завищеною ціною. Внаслідок цих дій на гроші громади купили авто на понад 10 мільйонів гривень. Реальна вартість — на 6 мільйонів гривень менша. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Місцеве видання ВолиньPost з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про міського голову Ківерців Олександра Ковальчука.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині підозри отримали начальник, уповноважена особа з публічних закупівель, головний бухгалтер та інженер квартирно-експлуатаційного відділу, а також директори підрядних підприємств. Вони закупили армійські ліжка зі збитками у 2,7 мільйона гривень. При цьому перевірка також показала, що ці меблі не відповідали вимогам.