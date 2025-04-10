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10 квітня 2025, 23:55

У Києві викрили "розкрадання" на ліхтарях: бюджет втратив 1,4 мільйона

10 квітня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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У Києві оголосили про підозру посадовиці, через недбалість якої столичний бюджет втратив майже 1,4 мільйона. Ці гроші виділялись для вуличного освітлення

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці посадовиці КП "Київміськсвітло" повідомили про підозру у у службовій недбалості при закупівлі вуличного освітлення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

У березні 2024 року підозрювана мала провести моніторинг цін на світильники зовнішнього освітлення, які встановлювали у Дарницькому районі Києва. Проте вона так цього і не зробила.

Внаслідок цього ліхтарі закували за ціною, значно вищою за ринкову. Загальна сума угоди - понад 4,8 мільйона гривень. За підрахунком фахівців, збиток бюджету Києва становив майже 1,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили посадовців, які "заробили" на дитячих майданчиках. Вони змогли привласнити 7,5 мільйона гривень.

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