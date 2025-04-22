Фото: прокуратура

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро з бюджету Києва було розкрадання на близько 153 мільйони гривень. Серед підозрюваних - нинішній і колишній керівники одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації.

За даними правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення підозрювані могли штучно завищувати ціни будівельних матеріалів, а різницю - ділити між собою.

"Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток", - кажуть в СБУ.

Зокрема, середня ціна сітки на ринку була в районі 110 доларів, а підозрювані придбали за 610 доларів США (ціни однієї одиниці. Колишньому та чинному чиновникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що справа Подільського мосту обговорюється не перший рік. Зокрема, навесні 2021 року Київська міська прокуратура заявила про умисне ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Подільського мосту. Йшлося про суму 9 мільйонів гривень.

У 2023 році керівник комунального підприємства отримав підозру в розкраданні 104 мільйонів гривень. За даними слідства, він також завищив витрати на оренду техніки під час будівництва мосту на 24 мільйона гривень.

Минулого 2024 року керівнику субпідрядної організації оголосили підозру в у привласненні 6 мільйонів гривень на підводних роботах мосту. За даними правоохоронців, він вносив неправдиві дані про обсяги та вартість робіт, які фактично не проводилися взагалі.