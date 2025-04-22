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22 квітня 2025, 15:54

СБУ викрила чергове мільйоне розкрадання бюджету на Подільському мосту в Києві

22 квітня 2025, 15:54
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Фото: прокуратура
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У столиці правоохоронці викрили розкрадання бюджету на будівництві Подільського мосту. Серед підозрюванних виявився чинний чиновник

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що під час будівництва Подільського мосту через річку Дніпро з бюджету Києва було розкрадання на близько 153 мільйони гривень. Серед підозрюваних - нинішній і колишній керівники одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації.

За даними правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення підозрювані могли штучно завищувати ціни будівельних матеріалів, а різницю - ділити між собою.

"Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток", - кажуть в СБУ.

Зокрема, середня ціна сітки на ринку була в районі 110 доларів, а підозрювані придбали за 610 доларів США (ціни однієї одиниці. Колишньому та чинному чиновникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що справа Подільського мосту обговорюється не перший рік. Зокрема, навесні 2021 року Київська міська прокуратура заявила про умисне ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Подільського мосту. Йшлося про суму 9 мільйонів гривень.

У 2023 році керівник комунального підприємства отримав підозру в розкраданні 104 мільйонів гривень. За даними слідства, він також завищив витрати на оренду техніки під час будівництва мосту на 24 мільйона гривень.

Минулого 2024 року керівнику субпідрядної організації оголосили підозру в у привласненні 6 мільйонів гривень на підводних роботах мосту. За даними правоохоронців, він вносив неправдиві дані про обсяги та вартість робіт, які фактично не проводилися взагалі.

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