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24 апреля 2025, 20:07

На Волыни мэр города получил подозрение из-за хищения бюджета при закупке авто для ВСУ

24 апреля 2025, 20:07
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Правоохранители объявили о подозрении мэру на Волыни. Речь идет о хищении бюджета более чем на 6 миллионов гривен

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате более 6 миллионов гривен из бюджета при закупке авто для ВСУ городскому голове Волыни. По данным прокуратуры, весной 2023 года в городской совет поступило ходатайство от военных о закупке для их нужд двух грузовых автомобилей.

Тогда чиновник сговорился со знакомым предпринимателем и реализовал закупки этих авто по завышенной цене. В результате этих действий на деньги общины купили авто на более чем 10 миллионов гривен. Реальная стоимость — на 6 миллионов гривен меньше. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Местное издание Волынь Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет о городском голове Киверцев Александре Ковальчуке.

Напомним, ранее в Винницкой области подозрения получили начальник, уполномоченное лицо по публичным закупкам, главный бухгалтер и инженер квартирно-эксплуатационного отдела, а также директора подрядных предприятий. Они закупили армейские койки с убытком в 2,7 миллиона гривен. При этом проверка также показала, что эта мебель не отвечала требованиям.

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