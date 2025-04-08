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Посадовці в Дніпрі "нагріли" руки на будівництві дитячих майданчиках. Вони змогли привласнити понад 7 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили злочинну групу, яка займалась розкраданням бюджетних коштів. До складу групи увійшли депутат Дніпровської міськради, директор комунального підприємства та його заступник, а також представники підрядника.

Вони вносили до активів виконаних будівельних робіт фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів. У результаті вони змогли привласнити 7,5 мільйона гривень. Ці кошти виділялись на будівництво дитячих майданчиків.

Наразі всі фігуранти під вартою з правом на внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили інженера з технагляду та підрядника, які завищили вартість ремонту укриття у школі в Шевченківському районі на 1,5 млн гривень. З'ясувалось, що вартість та якість виконаних робіт не відповідають тому, що було вказано в документах.