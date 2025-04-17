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На Вінниччині повідомили про підозру зловмисникам за розкрадання бюджету. Відомо, що гроші виділялись на ліжка для казарм

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

На Вінниччині отримали підозри сім учасників злочинної групи. Вони закупили армійські ліжка зі збитками у 2,7 мільйона гривень. Серед підозрюваних - начальник, уповноважена особа з публічних закупівель, головний бухгалтер та інженер квартирно-експлуатаційного відділу, а також директори підрядних підприємств.

Зловмисники закупили 1 400 ліжок для казарм за завищеними цінами. Тепер їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до укладеного договору, поставка необхідних 1400 армійських ліжок обійшлася бюджету у майже 8 мільйонів гривень. Керівник установи підписав договір, після чого бюджетні кошти в повному обсязі були перераховані на рахунки фірм, що нібито спеціалізувалися на виробництві меблів.

Однак перевірка показала, що ці меблі е відповідають встановленим технічним умовам, а ринкова вартість кожного ліжка завищена майже 2 000 гривень. Тобто, загалом це збиток для бюджету на понад 2,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що раніше подібна ситуація сталась у Львівській області. Там повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами. Було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень.