Ілюстративне фото

На Закарпатті судили чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Він також хотів застрелити свою родину

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Житель Волині в 2023-2024 роках чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника. Увечері 22 червня 2024 року він у п'яному стані двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні. Вони не постраждали лише завдяки тому, що встигли втекти через вікно.

Після цього чоловік стріляв у поліцейських, які прибули на виклик. Зокрема, він пошкодив службове авто та поранив людину, яка знаходилась в салоні іншої машини поруч.

Суд приговорив чоловіка до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, а потім погрожував вбивством випадковому перехожому. Відомо, що він використовував травматичний пістолет.