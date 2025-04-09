12:39  09 квітня
Суди скасовують 90% штрафів від ТЦК
15:29  09 квітня
З окупованих територій повернули ще шістьох дітей, – ОП
15:57  09 квітня
Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2025, 20:25

На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по родичах та стріляв у поліцію

09 квітня 2025, 20:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті судили чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Він також хотів застрелити свою родину

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Житель Волині в 2023-2024 роках чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника. Увечері 22 червня 2024 року він у п'яному стані двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні. Вони не постраждали лише завдяки тому, що встигли втекти через вікно.

Після цього чоловік стріляв у поліцейських, які прибули на виклик. Зокрема, він пошкодив службове авто та поранив людину, яка знаходилась в салоні іншої машини поруч.

Суд приговорив чоловіка до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, а потім погрожував вбивством випадковому перехожому. Відомо, що він використовував травматичний пістолет.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина
У Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного ножем хулігана
09 квітня 2025, 05:55
У Києві чоловік посварився з перехожим та влаштував стрілянину
07 квітня 2025, 18:55
На Харківщині чоловік розстріляв двох братів
28 березня 2025, 19:16
Всі новини »
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
На Рівненщині затримали "бізнесменів", які допомагали призивникам втекти за кордон
09 квітня 2025, 21:25
Стрілянина у Львівському ТЦ: чоловік відкрив вогонь через зауваження
09 квітня 2025, 20:45
На Закарпатті чоловік не прийшов до ТЦК, бо "любить фармацевтечні пригоди"
09 квітня 2025, 19:50
Ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав ЗСУ
09 квітня 2025, 19:16
На Харківщині поліцейські викрили чергову колаборантку, яка працювала на окупаційну владу
09 квітня 2025, 18:40
На Тернопільщині росіяни намагались завербувати 14-річного школяра
09 квітня 2025, 18:27
На Чернігівщині російський дрон атакував дитячий майданчик
09 квітня 2025, 18:10
У Кіровоградській області понад 120 шкіл перейшли на дистанційне чи змішане навчання
09 квітня 2025, 18:08
Жителька Харкова проведе роки за ґратами через наркотики
09 квітня 2025, 17:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »