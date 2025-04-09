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09 апреля 2025, 20:25

В Закарпатье мужчина открыл огонь по родственникам и стрелял в полицию

09 апреля 2025, 20:25
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Иллюстративное фото
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В Закарпатье судили мужчину, который стрелял в правоохранителей. Он также хотел застрелить свою семью

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Житель Волыни в 2023-2024 годах совершал физическое и психологическое насилие в отношении родной сестры и 11-летнего племянника. Вечером 22 июня 2024 года он в пьяном состоянии дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в дверь комнаты, в которой находились родные. Они не пострадали только благодаря тому, что успели скрыться через окно.

После этого мужчина стрелял в полицейских, прибывших по вызову. В частности, он повредил служебный автомобиль и ранил человека, который находился в салоне другой машины рядом.

Суд приговорил мужчину к 12 годам заключения.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мужчину, который открыл стрельбу во дворе жилого дома, а затем угрожал убийством случайному прохожему. Известно, что он использовал травматический пистолет.

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