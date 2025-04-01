На Волині затримали браконьєра, який стріляв у єгеря та вбив його дружину
Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який на Волині 29 березня поранив єгеря та вбив його дружину
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 43-річний житель Луцька. Чоловіка розшукали та затримали.
За скоєне фігуранту загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, подія сталася 29 березня на Горохівщині. До єгеря надійшло повідомлення щодо незаконного полювання. Виїхавши на місце, він виявив порушника на мотоциклі. Коли він вирішив підійти до нього, зловмисник здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї та поранив єгеря. А згодом – він вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто. Від отриманих травм жінка померла в "швидкій".
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