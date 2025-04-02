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02 апреля 2025, 16:15

На Волыни будут судить должностного лица Госгеокадастра за махинации с землей Минобороны

02 апреля 2025, 16:15
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фото: иллюстративное
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Управления Госгеокадастра одного из районов Волынской области, действия которого привели к незаконному выводу более 54 га земли из собственности Министерства обороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, должностное лицо ненадлежаще выполнило свои служебные обязанности, предоставив поддельные документы для инвентаризации земель на территории Владимир-Волынского района, и согласовало техническую документацию по землеустройству.

В результате халатности чиновника более 54 га земли были незаконно выведены из собственности Квартирно-эксплуатационного отдела города Владимир. Стоимость земли оценивается более чем в 5 млн гривен.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни задержан браконьер, который стрелял в егеря и убил его жену.

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