На Волині судитимуть високопосадовця, який намагався привласнити землі біля озера Світязь

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У Волинській області судитимуть високопосадовця Держгеокадастру та його спільників, викритих Державним бюро розслідувань на намаганні привласнити землі біля озера Світязь. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, посадовець незаконно змінив інформацію у Державному земельному кадастрі щодо координат двох земельних ділянок площею 1,33 га та 2 га, які вже перебували у володінні громадян. Допомогли йому у цій оборудці експосадовець Шацького відділу Держгеокадастру у Волинській області, а також розробник проєктної документації.

Згодом чиновник організував оформлення передачі цієї землі у власність наближених до себе осіб, які навіть не знали про набуття цих активів.

Збитки держави від таких дій склали майже 4 млн гривень.

Майно фігурантів вартістю понад 5 млн грн вже арештували: 4 земельні ділянки, 2 квартири та 4 автомобілі.

Учасникам незаконної схеми загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, "чорні лісоруби" на Волині вирубили дерев на понад 6 мільйонів.