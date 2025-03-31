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31 березня 2025, 18:22

На Волині затримали посадовця, який за 5000 доларів обіцяв приховати факт загибелі неповнолітнього на виробництві

31 березня 2025, 18:22
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього робітника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Трагедія сталася на початку 2025 року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.

Відповідальний посадовець Держслужби запропонував представнику підприємства за 5000 доларів США не проводити перевірку.

Правоохоронці затримали зловмисників при передачі хабаря.

Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині відправили під варту чоловіка, який вдарив поліцейського.

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