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На Волині чоловік вдарив поліцейського. Це сталось коли правоохоронці його затримували

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 31-річному чоловіку повідомили про підозру у умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, 19 березня чоловік був затриманий правоохоронцями. Відомо, що він був у розшуку. Під час затримання чоловік кілька разів ударив працівника поліції.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив 19-річного хлопця. Це сталось прямо біля багатоповерхового житлового будинку, де вони посварились.