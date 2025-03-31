фото: поліція

Подія сталася в суботу, 29 березня, на Горохівщині. Поліція розшукує зловмисників

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Невстановлені особи під час конфлікту щодо незаконного полювання здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік єгеря та його дружини.

Внаслідок стрілянини чоловік отримав поранення, його дружина загинула.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Нині тривають пошуки зловмисників.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо події, повідомити її за номерами телефонів (050) 713-91-10 або 102.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині суд залишив без змін вирок чоловіку, який вбив доньку та намагався вбити сина.