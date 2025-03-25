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25 березня 2025, 11:17

На Одещині судитимуть правоохоронця, який заробляв на переправленні чоловіків за кордон

25 березня 2025, 11:17
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фото: ДБР
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Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, який намагався налагодити незаконний бізнес з переправлення військовозобов’язаних осіб до невизнаного Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Фігурант шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував їм нелегальний виїзд за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Вартість такої "послуги" становила 7000 доларів США.

Правоохоронець обіцяв особисто провести "клієнтів" уночі до визначеного місця на кордоні та показати, як самостійно покинути територію України.

Правоохоронця обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали зловмисників, які продавали "путівки" за кордон за 12 000 доларів.

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