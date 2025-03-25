В Одеській області прикордонники затримали зловмисників, які продавали "путівки" за кордон за 12 000 доларів

фото: ДПСУ

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Національної поліції припинили діяльність злочинної групи, яка організовувала нелегальне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Одним із учасників угрупування виявився 35-річний уродженець Вірменії, який нині проживає в Україні та працював водієм таксі. До схеми він залучив ще двох спільників — 42 та 44-річного чоловіків. Вони виконували функції перевізників до кордону та координували маршрут.

Вартість такої "поїздки" становила 12 000 доларів США. За попередньою домовленістю, 1 000 доларів чоловік сплачував таксисту, як аванс, решту — перед безпосередньою спробою перетинання кордону його спільникам.

Двох учасників групи правоохоронці затримали під час отримання коштів та посадки "клієнта" в авто.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили двох місцевих жителів, які за 7000 доларів допомагали потрапити до Молдови військовозобов’язаному чоловіку.