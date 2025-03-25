04:50  25 березня
У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила подругу: відео потрапило в соцмережі
03:45  25 березня
У Хмельницькому дружина військового народила від іншого чоловіка й викинула малюка на смітник
02:50  25 березня
Суд стягнув з РФ компенсацію українському військовому, який втратив руку на війні
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 10:13

В Одеській області прикордонники затримали зловмисників, які продавали "путівки" за кордон за 12 000 доларів

25 березня 2025, 10:13
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Національної поліції припинили діяльність злочинної групи, яка організовувала нелегальне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Одним із учасників угрупування виявився 35-річний уродженець Вірменії, який нині проживає в Україні та працював водієм таксі. До схеми він залучив ще двох спільників — 42 та 44-річного чоловіків. Вони виконували функції перевізників до кордону та координували маршрут.

Вартість такої "поїздки" становила 12 000 доларів США. За попередньою домовленістю, 1 000 доларів чоловік сплачував таксисту, як аванс, решту — перед безпосередньою спробою перетинання кордону його спільникам.

Двох учасників групи правоохоронці затримали під час отримання коштів та посадки "клієнта" в авто.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили двох місцевих жителів, які за 7000 доларів допомагали потрапити до Молдови військовозобов’язаному чоловіку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ прикордонники Одеська область втеча за кордон Схеми
Списання у запас за 5000 доларів: на Одещині затримали заступника голови лікарсько-консультативної комісії
25 березня 2025, 05:14
На Одещині колишню співробітницю правоохоронних органів засудили до 5 років тюрми за виправдовування російської агресії
24 березня 2025, 16:23
На Одещині продавали незаконно виготовлене пальне: справу передали до суду
24 березня 2025, 04:50
Всі новини »
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
На Одещині судитимуть правоохоронця, який заробляв на переправленні чоловіків за кордон
25 березня 2025, 11:17
На Львівщині зіткнулися автобус і вантажівка: травмовані 7 пасажирів
25 березня 2025, 11:04
Удар по Сумах: у місті тривають аварійні роботи
25 березня 2025, 10:41
На Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які заплатили по 3500 доларів щоб утекти до Угорщини
25 березня 2025, 10:35
Смерть дитини в столичній стоматології: лікарку відсторонили від роботи
25 березня 2025, 10:24
Нічна атака на Україну: Росія запустила балістичну ракету й 139 дронів
25 березня 2025, 09:49
У Києві посадовець РДА переплатив за лампи при облаштуванні укриттів
25 березня 2025, 09:40
На Херсонщині росіяни вбили одну людину та шістьох поранили
25 березня 2025, 09:33
Російський блеф у Ер-Ріяді: що стоїть за пропозиціями Кремля
25 березня 2025, 09:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »