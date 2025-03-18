Наловив риби та раків на 900 тис. грн: на Київщині затримали браконьєра

фото: Київський рибоохоронний патруль

На річці Рось у селі Матюші, що у Білоцерківському районі затримали браконьєра. Чоловік рибалив чотирма сітками та п'ятьма раколовками

Про це розповіли у Київському рибоохоронному патрулі, передає RegioNews.

Здобич порушника склала майже 253 кілограми. Зокрема, чоловік виловив 40 карасів, 35 товстолобів, 41 ляща, одного судака та 190 раків.

На браконьєра склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. За грубе порушення правил рибальства йому загрожує від 340 до 680 гривень штрафу.

Крім цього, чоловіку доведеться відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, а вони склали 894 тисячі 846 гривень. Адже відповідно до встановлених цін, один незаконно виловлений карась оцінюється у 1581 гривень, лящ — 1 649, рак — 3 332, судак — 3587, а товстолоб — 3 638.

Відомості про браконьєрство поліцейські Білоцерківського райуправління внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як відомо, в Україні триває заборона на вилов раків і щук.

Нагадаємо, на початку березня на Одещині браконьєри наловили риби та раків на понад 2 мільйони гривень.