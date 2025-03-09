Велосипед не підійшов: на Волині чоловік потрапив за ґрати, бо вкрав коня
На Волині раніше судимий чоловік вкрав коня. Суд приговорив його до ув'язнення
Про це повідомляє ВолиньPost, передає RegioNews.
Старовижівський районний суд виніс вирок чоловіку. Відомо, що він разом з товаришем викрав коня з пасовище. Потім вони продали тварину.
У судовому рішенні йдеться про те, що чоловік є військовим. Минулого року його притягували за відповідальність за крадіжку велосипеда у Київській області. Тоді його приговорили умовним терміном на три роки.
На цей раз він вирішив вкрасти вже інший "транспорт" - коня. Разом з товаришем він прийшов на пасовище. Вони викрали 20-річного коричневого коня. Наступного дня вони продали тварину невідомому покупцеві за 15 000 гривень.
Обвинуваченому суд присудив 6 років позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Його товариш (завдяки тому, що він раніше не був судимий) отримав лише два роки умовно.