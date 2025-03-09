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09 березня 2025, 14:45

Велосипед не підійшов: на Волині чоловік потрапив за ґрати, бо вкрав коня

09 березня 2025, 14:45
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Ілюстративне фото
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На Волині раніше судимий чоловік вкрав коня. Суд приговорив його до ув'язнення

Про це повідомляє ВолиньPost, передає RegioNews.

Старовижівський районний суд виніс вирок чоловіку. Відомо, що він разом з товаришем викрав коня з пасовище. Потім вони продали тварину.

У судовому рішенні йдеться про те, що чоловік є військовим. Минулого року його притягували за відповідальність за крадіжку велосипеда у Київській області. Тоді його приговорили умовним терміном на три роки.

На цей раз він вирішив вкрасти вже інший "транспорт" - коня. Разом з товаришем він прийшов на пасовище. Вони викрали 20-річного коричневого коня. Наступного дня вони продали тварину невідомому покупцеві за 15 000 гривень.

Обвинуваченому суд присудив 6 років позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Його товариш (завдяки тому, що він раніше не був судимий) отримав лише два роки умовно.

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