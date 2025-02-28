На Житомирщині викрили схему викрадення брендового одягу

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Правоохоронці викрили трьох чоловіків, які крали брендовий одяг у магазинах Житомира, Львова й Вінниці та продавали його

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Чоловіки у віці від 26 до 30 років впродовж 2024-2025 років під виглядом покупців в примірочних фірмових магазинів спортивного одягу за допомогою спеціального магніту знімали стоплоки з одягу. Після цього викрадені вартісні речі (футболки, штани, кофти, байки, куртки тощо) одягали на себе та безперешкодно покидали магазини. У цей час інші учасники схеми відволікали увагу консультантів торгового залу.

Правоохоронці задокументували факти чисельних крадіжок з торгових центрів у містах Львів, Вінниця та Житомир.

Загалом вартість викраденого одягу становить понад 130 тисяч гривень.

Вдома у фігурантів провели обшуки, де виявили знаряддя злочину, а також безпосередньо викрадений одяг, який вони ще не встигли продати.

Вирішується питання про взяття ділків під варту. Їм загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше поліція завершила розслідування щодо групи ділків, які організували в Одесі підпільні цехи та магазин, де шили й продавали одяг під брендами відомих світових компаній.