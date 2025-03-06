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06 березня 2025, 13:38

На Житомирщині затримали чоловіка, який обкрадав могили захисників

06 березня 2025, 13:38
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фото: Національна поліція
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На Житомирщині 55-річний чоловік пошкодив могили чотирьох військовослужбовців і крав пам'ятні речі

Про це повідомила пресслужба обласної поліції, передає RegioNews.

Наприкінці 2024 року до правоохоронців звернулась жителька селища Романів Житомирської області. Вона розповіла, що помітила безлад на могилах двох своїх синів, які загинули на фронті. Жінка заявила про зникнення металевих флагштоків із прапорами України та десантно-штурмових військ ЗСУ.

Поліцейські встановили причетність до злочинів 55-річного односельця потерпілої. Чоловік раніше вже неодноразово був засуджений за майнові злочини та у 2017 році також вчинив подібні протиправні дії на цвинтарі.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний причетний ще до двох крадіжок прапорів та металевих жердин з могил полеглих захисників на тому ж кладовищі.

Чоловікові повідомили про підозру у вчинення наруги над могилами військовослужбовців із корисливих та хуліганських мотивів. Йому загрожує загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують обставини пошкодження пам'ятного портрета загиблого захисника України.

Раніше ми повідомляли, що в Чернівцях на Алеї Слави жінка викрала гільзи та монету з могили захисника.

Житомирська область кладовище крадіжка могили воєнних поліція
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