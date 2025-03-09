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Об этом сообщает Волынь Post, передает RegioNews.

Старовыжевский районный суд вынес приговор мужчине. Известно, что он вместе с товарищем похитил лошадь из пастбища. Затем они продали животное.

В судебном решении говорится, что мужчина является военным. В прошлом году он был привлечен за ответственность за кражу велосипеда в Киевской области. Тогда его приговорили к условному сроку на три года.

В этот раз он решил украсть уже другой "транспорт" - лошадь. Вместе с товарищем он пришел на пастбище. Они похитили 20-летнего коричневого коня. На следующий день они продали животное неизвестному покупателю за 15 000 гривен.

Обвиняемому суд приговорил к 6 годам лишения свободы, частично присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Его товарищ (благодаря тому, что он ранее не был судим) получил всего два года условно.