На Волині судитимуть підприємця, який заробляв на ухилянтах
На Волині судитимуть підприємця, який влаштував бізнес на військовозобов'язаних. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Судитимуть 39-річного чоловіка з селища Ратне. Його обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Відомо, що він є підприємцем і має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Саме цим він і скористався.
Зазначається, що чоловік вносив в електронну систему "Шлях" відомості щодо військовозобов’язаних як про водіїв вантажівок, знаючи, що чоловіки не перебувають з ним у трудових відносинах.
Тепер прокурори скерували до суду обвинувальний акт.
Нагадаємо, раніше в Харкові викрили лікарку, яка зробила фейковий діагноз для військовозобов'язаному. Завдяки цьому він зміг отримати інвалідність другої групи та безперешкодно виїхати за кордон.