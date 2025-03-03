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На Волині судитимуть підприємця, який влаштував бізнес на військовозобов'язаних. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Судитимуть 39-річного чоловіка з селища Ратне. Його обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Відомо, що він є підприємцем і має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Саме цим він і скористався.

Зазначається, що чоловік вносив в електронну систему "Шлях" відомості щодо військовозобов’язаних як про водіїв вантажівок, знаючи, що чоловіки не перебувають з ним у трудових відносинах.

Тепер прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили лікарку, яка зробила фейковий діагноз для військовозобов'язаному. Завдяки цьому він зміг отримати інвалідність другої групи та безперешкодно виїхати за кордон.