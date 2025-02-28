На Волині правоохоронець за 10 000 доларів переправляв чоловіків через кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки викрили правоохоронця з Луцька, який разом з двома спільниками організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, правоохоронець зустрівся зі знайомим військовозобов'язаним, який шукав шляхи виїзду за кордон. Він запевнив, що зможе переправити його до ЄС поза межами пункту пропуску на території Волинської області.

Вартість послуги становила 10 000 доларів. Згодом "клієнт" заплатив аванс у сумі 1000 доларів.

Після передачі решти грошей – 9000 доларів правоохоронця та спільників затримали працівники ДБР.

Усім фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Раніше прикордонники нагадали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.