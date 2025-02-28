В Україні хочуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через кордон

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Народні депутати незадоволені тим, що суди часто призначають ухилянтам умовні терміни або надто легкі покарання

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Автором законопроекту 13014-1, який передбачає зміни до Кримінального кодексу, є Максим Павлюк. Він вважає, що суд не може за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, з урахуванням особи винного, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції, якщо йдеться про статті 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та 336 КК (ухилення від призову під час мобілізації).

Якщо законопроект підтримують, то суди не зможуть з урахуванням обставин призначати ухилянтам та особам, які сприяли незаконному перенаправленню через кордон, більш м’яке покарання.

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