В Україні хочуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через кордон
Народні депутати незадоволені тим, що суди часто призначають ухилянтам умовні терміни або надто легкі покарання
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
Автором законопроекту 13014-1, який передбачає зміни до Кримінального кодексу, є Максим Павлюк. Він вважає, що суд не може за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, з урахуванням особи винного, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції, якщо йдеться про статті 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та 336 КК (ухилення від призову під час мобілізації).
Якщо законопроект підтримують, то суди не зможуть з урахуванням обставин призначати ухилянтам та особам, які сприяли незаконному перенаправленню через кордон, більш м’яке покарання.
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