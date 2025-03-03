На Вінниччині жінка може потрапити за ґрати за "допомогу" ухилянту
Правоохоронці затримали жінку, яка намагалась переправити чоловіка за кордон. При цьому вона використовувала підроблені документи
Про це повідомляє Поліція Вінницької області, передає RegioNews.
Будуть судити жінку, яку затримали в грудні минулого року. Тоді вона за 3 500 євро намагалась вивезти за кордон 25-річного чоловіка. Для цього жінка використовувала підроблені документи про наявність у нього групи інвалідності.
Тепер їй оголошено про підозру за кількома статтями - про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також про підроблення та використання завідомо підробленого документа. Тепер їй загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що раніше на Буковині прикордонники затримали чоловіка, який заплатив 20 тисяч доларів США, щоб втекти за кордон. Тепер чоловіку оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.