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Правоохоронці затримали жінку, яка намагалась переправити чоловіка за кордон. При цьому вона використовувала підроблені документи

Про це повідомляє Поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Будуть судити жінку, яку затримали в грудні минулого року. Тоді вона за 3 500 євро намагалась вивезти за кордон 25-річного чоловіка. Для цього жінка використовувала підроблені документи про наявність у нього групи інвалідності.

Тепер їй оголошено про підозру за кількома статтями - про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також про підроблення та використання завідомо підробленого документа. Тепер їй загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше на Буковині прикордонники затримали чоловіка, який заплатив 20 тисяч доларів США, щоб втекти за кордон. Тепер чоловіку оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.