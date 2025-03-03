11:25  03 марта
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
10:12  03 марта
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
10:06  03 марта
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 марта 2025, 23:15

На Волыни будут судить предпринимателя, зарабатывавшего на уклонистах

03 марта 2025, 23:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Волыни будут судить предпринимателя, устроившего бизнес на военнообязанных. Прокуроры направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Судят 39-летнего мужчину из поселка Ратное. Его обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Известно, что он предприниматель и имеет лицензию на международные перевозки грузов. Именно этим он и пользовался.

Отмечается, что мужчина вносил в электронную систему "Шлях" сведения о военнообязанных как водителях грузовиков, зная, что мужчины не находятся с ним в трудовых отношениях.

Теперь прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили врача, сделавшего фейковый диагноз для военнообязанного. Благодаря этому он смог получить инвалидность второй группы и беспрепятственно уехать за границу.

уклонение от мобилизации прокуратура
В Винницкой области женщина может попасть за решетку за "помощь" уклонисту
03 марта 2025, 21:45
На Волыни правоохранитель за 10 000 долларов переправлял мужчин через границу
28 февраля 2025, 18:35
В Украине хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации и незаконную переправку лиц через границу
28 февраля 2025, 15:59
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Работал HIMARS: Силы обороны уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва"
04 марта 2025, 01:05
Россияне атаковали Одессу дронами: поврежден энергообъект, 4 человека ранены
04 марта 2025, 00:30
Солдатами и самолетами: премьер Британии рассказал, как королевство будет поддерживать Украину
03 марта 2025, 23:55
"Мы всегда ведем учет потерь": Сырский рассказал, где россияне имели больше потерь
03 марта 2025, 23:35
Легендарный Нил Янг приедет в Украину с бесплатным концертом
03 марта 2025, 23:00
Бабушка подала в суд на внучку из-за домашнего насилия: какой приговор
03 марта 2025, 22:30
В Украине впервые сняли фильм о боевом стрессе
03 марта 2025, 22:24
На что украинцы потратили "єПідтримку": статистика
03 марта 2025, 22:00
В Винницкой области женщина может попасть за решетку за "помощь" уклонисту
03 марта 2025, 21:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »