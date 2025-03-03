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На Волыни будут судить предпринимателя, устроившего бизнес на военнообязанных. Прокуроры направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Судят 39-летнего мужчину из поселка Ратное. Его обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Известно, что он предприниматель и имеет лицензию на международные перевозки грузов. Именно этим он и пользовался.

Отмечается, что мужчина вносил в электронную систему "Шлях" сведения о военнообязанных как водителях грузовиков, зная, что мужчины не находятся с ним в трудовых отношениях.

Теперь прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили врача, сделавшего фейковый диагноз для военнообязанного. Благодаря этому он смог получить инвалидность второй группы и беспрепятственно уехать за границу.