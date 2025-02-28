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На Волині викрили підприємця, який влаштував схему виїзду ухилянтів за кордон. Відомо, що він вносив військовозобов'язаних у систему "Шлях"

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Викрили 24-річного жителя селища Локачі, який організував схему переправлення чоловіків за кордон. Відомо, що підприємець мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів. Він вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи "Шлях", вказуючи їх водіями свого підприємства.

Таким чином, військовозобов'язані отримували можливість виїхати за кордон безперешкодно. При цьому організатор схеми надавав їм автівку. Відомо, що в такий спосіб підприємець "допоміг" щонайменше 8 чоловікам.

Нагадаємо, раніше викрили адвоката з Харківщини. Жінка отримувала хабар для себе та своїх товаришів. За її "допомоги" безпідставно чоловіками оформлювалося "опікунство" над особами, які нібито потребують постійного догляду. Таким чином, вони могли виїхати за кордон. Свою "послугу" вона оцінювала від 3 до 6 тисяч доларів США.