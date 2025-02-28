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28 февраля 2025, 23:45

Оформлял как водителей: предприниматель на Волыни "помогал" уклонистам бежать за границу

28 февраля 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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На Волыни разоблачили предпринимателя, устроившего схему выезда уклонистов за границу. Известно, что он вносил военнообязанных в систему "Шлях"

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Разоблачили 24-летнего жителя поселка Локачи, организовавшего схему переправки мужчин за границу. Известно, что у предпринимателя была лицензия на осуществление международных перевозок пассажиров. Он вносил сведения о военнообязанных мужчинах в информационную систему "Шлях", указывая их водителями своего предприятия.

Таким образом, военнообязанные получали возможность уехать за границу беспрепятственно. При этом организатор схемы предоставлял им автомобиль. Известно, что таким образом предприниматель "помог", по меньшей мере, 8 мужчинам.

Напомним, ранее разоблачили адвоката из Харьковщины. Женщина получала взятку для себя и своих товарищей. При ее "помощи" безосновательно мужчинами оформлялось "опекунство" над лицами, якобы нуждающимися в постоянном уходе. Таким образом, они могли уехать за границу. Свою "услугу" она оценивала от 3 до 6 тысяч долларов.

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