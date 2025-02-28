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28 лютого 2025, 16:53

У ДПСУ нагадали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон

28 лютого 2025, 16:53
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фото: ілюстративне
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Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону. Зокрема, це стосується громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прямують для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги

Як передає RegioNews, про це нагадують у ДПСУ.

Відтепер виїзд цієї категорії громадян відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях", адже Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не виноситимуть рішення про виїзд за межі України.

Станом на кінець лютого 2025 року перетинати кордон для перевезення гуманітарних та медичних вантажів при наявності відповідних документів, що дають право на перетин кордону під час воєнного стану, можуть наступні категорії чоловіків:

  • заброньовані на період мобілізації;
  • визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • багатодітні батьки;
  • чоловіки, які мають дитину віком до 18 років та дружину, які проходять військову службу;
  • які самостійно виховують дитину;
  • особи з інвалідністю;
  • водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
  • інші особи, які підпадають під зазначені вище пункти.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 12 осіб, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків.

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