Житель Волині, який відмовився від повістки через "релігійні переконання", отримав тюремний термін

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Суд покарав трьома роками позбавлення волі волинянина, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу

Відповідний вирок виніс Іваничівський районний суд, передає RegioNews.

Чоловік відмовився від повістки через релігійні переконання, але у суді довели протилежне.

З матеріалів справи стало відомо, що акт про відмову від отримання повістки офіцери ТЦК склали 10 червня 2024 року. Попри це, наступного дня чоловік мав з'явитися у військову частину, бо законних підстав для відстрочки він не мав.

У якості свідків на судовому засіданні виступили медики військово-лікарської комісії, які визнали чоловіка придатним до служби і член Церкви Адвентистів Сьомого Дня. Останній розповів, що знає обвинуваченого як хорошу людину, проте засвідчив, що до релігійної організації він не належить.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за ухилення від мобілізації судити батька трьох дітей.