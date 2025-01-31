На Волині зіштовхнулися Audi та Skoda: загинув водій, є постраждалі

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Смертельна ДТП сталася вчора ввечері, 30 січня, у селі Скобелка Луцького району. 34-річний водій Audi помер на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.

За даними слідства, близько 21:00 керманич автомобіля Audi під час повороту не пропустив зустрічний легковик Skoda та зіткнувся з ним.

"Внаслідок - водій Audi помер на місці події, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми, нині вона у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на прокурори відстояли у Верховному Суді вирок 22-річному жителю Луцька, який вчинив смертельну ДТП. Молодик відбуватиме максимальний строк покарання – 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що 30 січня на Черкащині сталася ДТП за участі семи автівок. Внаслідок аварії є постраждалі.