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31 января 2025, 14:55

На Волыни столкнулись Audi и Skoda: погиб водитель, есть пострадавшие

31 января 2025, 14:55
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 30 января, в селе Скобелка Луцкого района. 34-летний водитель Audi скончался на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

По данным следствия, около 21:00 водитель автомобиля Audi во время поворота не пропустил встречную легковушку Skoda и столкнулся с ней.

"В результате - водитель Audi скончался на месте происшествия, 36-летняя пассажирка этого же автомобиля получила травмы, сейчас она в больнице. За рулем автомобиля Skoda находился 26-летний житель села Марьяновка, он и 25-летний пассажир также травмированы, их госпитализировали", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор 22-летнему жителю Луцка, совершившему смертельное ДТП. Молодчик будет отбывать максимальный срок наказания – 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 30 января в Черкасской области произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие.

Волынь следствие авто Волынская область авария смертельное ДТП травмы
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