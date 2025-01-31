На Волыни столкнулись Audi и Skoda: погиб водитель, есть пострадавшие
Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 30 января, в селе Скобелка Луцкого района. 34-летний водитель Audi скончался на месте аварии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.
По данным следствия, около 21:00 водитель автомобиля Audi во время поворота не пропустил встречную легковушку Skoda и столкнулся с ней.
"В результате - водитель Audi скончался на месте происшествия, 36-летняя пассажирка этого же автомобиля получила травмы, сейчас она в больнице. За рулем автомобиля Skoda находился 26-летний житель села Марьяновка, он и 25-летний пассажир также травмированы, их госпитализировали", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, на прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор 22-летнему жителю Луцка, совершившему смертельное ДТП. Молодчик будет отбывать максимальный срок наказания – 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что 30 января в Черкасской области произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие.