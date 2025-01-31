На Волыни столкнулись Audi и Skoda: погиб водитель, есть пострадавшие

фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

По данным следствия, около 21:00 водитель автомобиля Audi во время поворота не пропустил встречную легковушку Skoda и столкнулся с ней.

"В результате - водитель Audi скончался на месте происшествия, 36-летняя пассажирка этого же автомобиля получила травмы, сейчас она в больнице. За рулем автомобиля Skoda находился 26-летний житель села Марьяновка, он и 25-летний пассажир также травмированы, их госпитализировали", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор 22-летнему жителю Луцка, совершившему смертельное ДТП. Молодчик будет отбывать максимальный срок наказания – 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 30 января в Черкасской области произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие.