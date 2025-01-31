В Івано-Франківську легковик зіткнувся з деревом

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Аварія сталася в ніч на 31 січня на вулиці Січових стрільців в Івано-Франківську. Всі обставини встановлюють правоохоронці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Виявилося, що легковий автомобіль зіткнувся з деревом. Надзвичайники оперативно прибули на місце ДТП і від'єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти виникненню пожежі.

Інформацію про травмованих рятувальники наразі не отримували.

"Всі обставини щодо постраждалих та причин даної події встановлюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня в Черкаській області, на 169 кілометрі траси "Київ-Одеса", сталася ДТП за участі семи автівок. Внаслідок аварії є постраждалі.